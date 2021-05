Apple non è contenta della testimonianza di Microsoft al processo contro Epic Games – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 8 maggio 2021) Apple non è stata contenta della testimonianza di Microsoft al processo che la vede contrapposta a Epic Games, tanto da definirla intattendibile.. Apple ha deciso di chiedere al giudice di dichiarare inattendibile la testimonianza di Lori Wright di Microsoft, al processo che la vede contrapposta ad Epic Games. Il motivo? La donna avrebbe dato informazioni non accompagnate da opportuni documenti, redendo di fatto impossibile per Apple verificarle. In particolare, l’avvocato di Apple si riferisce all’affermazione secondo la quale Microsoft non avrebbe mai tratto profitti dalla vendita dell’hardware Xbox. ... Leggi su helpmetech (Di sabato 8 maggio 2021)non è statadialche la vede contrapposta a, tanto da definirla intattendibile..ha deciso di chiedere al giudice di dichiarare inattendibile ladi Lori Wright di, alche la vede contrapposta ad. Il motivo? La donna avrebbe dato informazioni non accompagnate da opportuni documenti, redendo di fatto impossibile perverificarle. In particolare, l’avvocato disi riferisce all’affermazione secondo la qualenon avrebbe mai tratto profitti dalla vendita dell’hardware Xbox. ...

homevharry : a voi non manca la cover di Harry di Girl Crush su apple music? uff a me si - _strategie : 8/05/2021 e ancora non abbiamo un’app desktop per apple music - Rosslella1967 : @ambragaravaglia Io con apple non vado d'accordo... Le figlie continuano a dirmi che è impossibile perché è molto intuitivo... Sarà... ?? - Asgard_Hydra : Apple non è contenta della testimonianza di Microsoft al processo contro Epic Games - - TrinacriaUk : 3 gin tonic in 2 ore non sono tanti , sto usando il misurino senza contare quanti misurini metto in un bicchiere! M… -