Alcol, droga, cyberbullismo: lezioni online contro le devianze giovanili (Di sabato 8 maggio 2021) Istituzioni e associazione 'Vittime del dovere' fianco a fianco contro Alcol, droga e cyberbullismo, per aiutare i ragazzi a prevenire e denunciare questi fenomeni prima che sia troppo tardi. La ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 8 maggio 2021) Istituzioni e associazione 'Vittime del dovere' fianco a fianco, per aiutare i ragazzi a prevenire e denunciare questi fenomeni prima che sia troppo tardi. La ...

Advertising

HyllEmy : RT @profumodigelso: Piccolo reminder che il problema dei tossicodipendenti non è la droga, il problema degl'alcolisti non è l'alcol il prob… - bilborosie : @matteosalvinimi @coldiretti @matteosalvinimi contro la droga, ma l alcol non si tocca ?????? - bilborosie : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @GiorgiaMeloni contro la droga, ma l alcol non so tocca?????? - profumodigelso : Piccolo reminder che il problema dei tossicodipendenti non è la droga, il problema degl'alcolisti non è l'alcol il… - djaniceto : RT @Lasiciliaweb: 'No alcol, no droga, non chattare quando guidi' Tangenziale di Catania. Da lunedì verranno installati tabelloni per la me… -