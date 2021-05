Uomini e Donne anticipazioni venerdì: tornano Riccardo e Roberta e c’è pure Ida, caos in studio (Di venerdì 7 maggio 2021) Le anticipazioni della puntata di venerdì 7 maggio di Uomini e Donne rivelano che si comincerà parlando di una coppia che ha da poco lasciato il programma. I protagonisti in questione sono Riccardo e Roberta. I due paleseranno l’esistenza di alcuni problemi legati alla loro vita di coppia e, nella vicenda, si intrometterà anche Ida. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 7 maggio 2021) Ledella puntata di7 maggio dirivelano che si comincerà parlando di una coppia che ha da poco lasciato il programma. I protagonisti in questione sono. I due paleseranno l’esistenza di alcuni problemi legati alla loro vita di coppia e, nella vicenda, si intrometterà anche Ida. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Murgia insultata al supermercato? Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a… - virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - evbdwantstobeus : la verità è che le persone chiamano nazifemminismo qualsiasi presa di posizione che le mette a disagio non dico ch… - Cisco46allegro : Quando gli uomini cadranno per mano dei loro stessi vizi le Donne saranno ancora in piedi a guardarli. -