Ultime Notizie Serie A: la Juve non abiura la Superlega, Serie A con 18 squadre – VIDEO (Di venerdì 7 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.50 – Bologna, i convocati di Mihajlovic – Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Udinese: c’è anche il giovane centrocampista Urbanski Ore 13.30 – Conferenza stampa Mihajlovic – Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese. Le sue parole Ore 13.00 – Juventus, Ramsey si confessa – Intervistato da FourFourTwo, Aaron Ramsey ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. (CLICCA QUI) Ore 12.15 – Sabatini su Mihajlovic e Palacio – Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del Bologna, ha parlato ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno. Le sue parole Ore 12:00 Rivoluzione ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.50 – Bologna, i convocati di Mihajlovic – Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Udinese: c’è anche il giovane centrocampista Urbanski Ore 13.30 – Conferenza stampa Mihajlovic – Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese. Le sue parole Ore 13.00 –ntus, Ramsey si confessa – Intervistato da FourFourTwo, Aaron Ramsey ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. (CLICCA QUI) Ore 12.15 – Sabatini su Mihajlovic e Palacio – Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del Bologna, ha parlato ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno. Le sue parole Ore 12:00 Rivoluzione ...

