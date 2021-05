Traffico Roma del 07-05-2021 ore 19:00 (Di venerdì 7 maggio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - iw0djb : @matteosalvinimi Se è perseguibile chi crea infelicità allora iniziamo a perseguire l'agenzia delle entrate, i tifo… - bubblydef : quando odio il traffico a Roma madò - iw0djb : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Se è perseguibile chi crea infelicità allora iniziamo a perseguire l'agenzia delle… -