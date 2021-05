Traffico Roma del 07-05-2021 ore 18:00 (Di venerdì 7 maggio 2021) Luceverde Roma bentrovate a questo appuntamento Buona serata Simona Cerchiara code per incidente sulla tratto Urbano dell’a24 andando in direzione del raccordo incidente avvenuto tra la tangenziale e Portonaccio ripercussioni sulla tangenziale est soprattutto arrivando da San Giovanni ci sono poi altri incidenti in questo momento in via della Pineta Sacchetti verso via di Boccea incidente sulla via Aurelia entrando a Roma così come sta provocando ripercussioni un incidente sulla Pontina tra Tor de’ Cenci e il raccordo anulare raccordo con una Traffico intenso In entrambe le carreggiate in esterna code tra la Roma Fiumicino è l’uscita per la interna incolonnamenti tra le uscite Trionfale Cassia e Salaria via Salaria Intanto con disagi per Traffico in testo all’altezza di via dei Prati Fiscali per i ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) Luceverdebentrovate a questo appuntamento Buona serata Simona Cerchiara code per incidente sulla tratto Urbano dell’a24 andando in direzione del raccordo incidente avvenuto tra la tangenziale e Portonaccio ripercussioni sulla tangenziale est soprattutto arrivando da San Giovanni ci sono poi altri incidenti in questo momento in via della Pineta Sacchetti verso via di Boccea incidente sulla via Aurelia entrando acosì come sta provocando ripercussioni un incidente sulla Pontina tra Tor de’ Cenci e il raccordo anulare raccordo con unaintenso In entrambe le carreggiate in esterna code tra laFiumicino è l’uscita per la interna incolonnamenti tra le uscite Trionfale Cassia e Salaria via Salaria Intanto con disagi perin testo all’altezza di via dei Prati Fiscali per i ...

Advertising

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - CCISS_Ministero : SS148 Pontina traffico rallentato per 4 km causa traffico intenso tra SS148 Incrocio Via Decima-Castel Porziano (d… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - VAIstradeanas : 18:08 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -