Tokyo, Laurel Hubbard, prima atleta transgender alle Olimpiadi (Di venerdì 7 maggio 2021) Laurel Hubbard, sollevatrice di pesi neozelandese, è ad un passo dal diventare la prima atleta transgender a partecipare ufficialmente alle Olimpiadi. La 43enne ad ora rientrerebbe nei parametri richiesti. Laurel Hubbard punta ai Giochi Con un livello di testosterone inferiore alla soglia richiesta dal Comitato Olimpico Internazionale, 10 nanomoli per litro, Laurel Hubbard ha ottenuto l’idoneità a competere nel sollevamento pesi femminile. L’atleta, già prima transgender a partecipare ai Giochi del Commonwealth nel 2018, in Australia, punta ora a staccare il pass per i Giochi Olimpici. La neozelandese in passato aveva gareggiato anche nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021), sollevatrice di pesi neozelandese, è ad un passo dal diventare laa partecipare ufficialmente. La 43enne ad ora rientrerebbe nei parametri richiesti.punta ai Giochi Con un livello di testosterone inferiore alla soglia richiesta dal Comitato Olimpico Internazionale, 10 nanomoli per litro,ha ottenuto l’idoneità a competere nel sollevamento pesi femminile. L’, giàa partecipare ai Giochi del Commonwealth nel 2018, in Australia, punta ora a staccare il pass per i Giochi Olimpici. La neozelandese in passato aveva gareggiato anche nelle ...

