Stefano Cucchi, condannati a 13 anni in Appello i due carabinieri colpevoli del pestaggio in caserma

condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro accusati del pestaggio di Stefano Cucchi. È la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma nel processo per la morte del giovane ingegnere arrestato il 15 ottobre del 2009 per droga. E morto sette giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini di Roma. Il verdetto è arrivato dopo cinque ore di camera di consiglio.

Condannato a quattro anni per falso anche il carabiniere Roberto Mandolini. Che ha avuto un lieve sconto di pena passando da 4 anni e mezzo a 4.

