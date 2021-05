Stasera a “Striscia la notizia” , Pinuccio ritorna a indagare sugli sprechi Rai (Di venerdì 7 maggio 2021) Questa sera a “Striscia La notizia” a partire dalle 20:45 su Canale 5, il candidato Pinuccio continua a indagare sugli sprechi Rai. Vedremo l’inviato del tg satirico impegnato in un servizio sul Concerto del Primo Maggio «È assurdo che il costo del concerto del Primo Maggio, ovvero 500/600mila euro, non sia stato comunicato dal direttore Franco Di Mare. È un dato che in Vigilanza conosciamo quasi tutti e sicuramente anche lui». “Striscia La notizia”, nella puntata di Stasera un servizio di Pinuccio sul Concerto del Primo Maggio Questo il parere del segretario della Vigilanza Rai Massimiliano Capitanio sulle “non risposte” del direttore di Rai Tre in Commissione Vigilanza sulle spese sostenute dalla tv di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Questa sera a “La” a partire dalle 20:45 su Canale 5, il candidatocontinua aRai. Vedremo l’inviato del tg satirico impegnato in un servizio sul Concerto del Primo Maggio «È assurdo che il costo del concerto del Primo Maggio, ovvero 500/600mila euro, non sia stato comunicato dal direttore Franco Di Mare. È un dato che in Vigilanza conosciamo quasi tutti e sicuramente anche lui». “La”, nella puntata diun servizio disul Concerto del Primo Maggio Questo il parere del segretario della Vigilanza Rai Massimiliano Capitanio sulle “non risposte” del direttore di Rai Tre in Commissione Vigilanza sulle spese sostenute dalla tv di ...

Advertising

Lorval82 : #RomaManUtd Migliore: @EdDzeko Peggiore: @ibanez41oficial. Mister @PFonsecaCoach voto: 6,5 interrompe la striscia d… - barzaghi75 : RT @betgiotto: Oppini prepara la carta e striscia perché dovrai come minimo offrire da bere a tutte le ratte zorpe e nutrie che stasera ti… - TheSkyisgreen6 : RT @betgiotto: Oppini striscia la carta che devi offrire come minimo da bere a tutte le Ratte zorpe e Nutrie che ci hanno aiutato stasera #… - betgiotto : Oppini prepara la carta e striscia perché dovrai come minimo offrire da bere a tutte le ratte zorpe e nutrie che st… - betgiotto : Oppini striscia la carta che devi offrire come minimo da bere a tutte le Ratte zorpe e Nutrie che ci hanno aiutato… -