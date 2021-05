Spezia, Italiano: “Napoli fortissimo, serve massima concentrazione” (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ci attendono tre gare in una settimana, ma il pensiero ora è tutto per il Napoli, un avversario fortissimo che deve esser affrontato con il massimo della concentrazione; cercheremo di fare del nostro meglio per far risultato e solo al fischio finale penseremo all’impegno contro la Sampdoria”. Così Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, alla vigilia della sfida sfida casalinga contro il Napoli. Il tecnico è tornato sul pareggio esterno ottenuto a Verona: “E’ stato fondamentale e ottenuto con grande caparbietà, dato che la squadra ha creduto fino alla fine di poter segnare e sono contento che i subentrati abbiano dato un contributo decisivo, perchè è quanto deve accadere sempre, in particolare in questo momento della stagione”, ha spiegato. Sugli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ci attendono tre gare in una settimana, ma il pensiero ora è tutto per il, un avversarioche deve esser affrontato con il massimo della; cercheremo di fare del nostro meglio per far risultato e solo al fischio finale penseremo all’impegno contro la Sampdoria”. Così Vincenzo, allenatore dello, alla vigilia della sfida sfida casalinga contro il. Il tecnico è tornato sul pareggio esterno ottenuto a Verona: “E’ stato fondamentale e ottenuto con grande caparbietà, dato che la squadra ha creduto fino alla fine di poter segnare e sono contento che i subentrati abbiano dato un contributo decisivo, perchè è quanto deve accadere sempre, in particolare in questo momento della stagione”, ha spiegato. Sugli ...

