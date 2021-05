Servizi extra per le spiagge libere, il bando nei prossimi giorni (Di venerdì 7 maggio 2021) Dovrebbe partire a breve il bando per l’assegnazione dei Servizi balneari sugli arenili salernitani. Gli arenili interessati sono: il tratto di spiaggia compreso tra lo stabilimento balneare Conchiglia fino all’ex Ostello della Gioventù; il tratto tra il lido Caravella e l’area destinata a sosta natanti; l’arenile compreso tra l’area utilizzata a parcheggio dopo il Polo nautico e lo stabilimento balneare Colombo; il tratto di spiaggia tra questo ultimo arenile e il Nuovo Mercatello; l’arenile compreso tra il Nuovo Mercatello e il Lido; tra quest’ultimo e il Miramare; il tratto tra Arenella e il cantiere Motonautica Mercatello. Stando alla delibera approvata in giunta, ogni soggetto giuridico potrà essere assegnatario di un solo arenile, in caso di parità, si procederà mediante sorteggio. Inoltre, gli arenili che non risulteranno affidati potranno ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 7 maggio 2021) Dovrebbe partire a breve ilper l’assegnazione deibalneari sugli arenili salernitani. Gli arenili interessati sono: il tratto di spiaggia compreso tra lo stabilimento balneare Conchiglia fino all’ex Ostello della Gioventù; il tratto tra il lido Caravella e l’area destinata a sosta natanti; l’arenile compreso tra l’area utilizzata a parcheggio dopo il Polo nautico e lo stabilimento balneare Colombo; il tratto di spiaggia tra questo ultimo arenile e il Nuovo Mercatello; l’arenile compreso tra il Nuovo Mercatello e il Lido; tra quest’ultimo e il Miramare; il tratto tra Arenella e il cantiere Motonautica Mercatello. Stando alla delibera approvata in giunta, ogni soggetto giuridico potrà essere assegnatario di un solo arenile, in caso di parità, si procederà mediante sorteggio. Inoltre, gli arenili che non risulteranno affidati potranno ...

