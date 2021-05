Resident Evil Village vi rende la vita difficile con le tre figlie di Lady Dimitrescu? Inizialmente erano dozzine (Di venerdì 7 maggio 2021) Il castello di Resident Evil Village doveva essere molto più affollato di quanto non lo sia ora. Il progetto iniziale prevedeva dozzine di sorelle, non solo Lady Dimitrescu e le sue tre figlie. "C'è stato anche un momento in cui non era solo un trio di sorelle, ma dozzine e dozzine di sorelle che abitavano il castello, tutte pronte a banchettare con il sangue di Ethan", ha detto il direttore artistico Tomonori Takano, via PlayStation Blog. "Tuttavia, dopo tentativi ed errori e testando il ritmo del gioco, alla fine la famiglia Dimitrescu è stata ridotta ad Alcina Dimitrescu e le sue tre figlie". Takano ha anche chiarito che la famiglia Dimitrescu si nutre ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021) Il castello didoveva essere molto più affollato di quanto non lo sia ora. Il progetto iniziale prevedevadi sorelle, non soloe le sue tre. "C'è stato anche un momento in cui non era solo un trio di sorelle, madi sorelle che abitavano il castello, tutte pronte a banchettare con il sangue di Ethan", ha detto il direttore artistico Tomonori Takano, via PlayStation Blog. "Tuttavia, dopo tentativi ed errori e testando il ritmo del gioco, alla fine la famigliaè stata ridotta ad Alcinae le sue tre". Takano ha anche chiarito che la famigliasi nutre ...

