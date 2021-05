Razzo cinese in caduta verso la Terra: Protezione Civile convoca tavolo (Di venerdì 7 maggio 2021) Dovrebbe cadere sulla Terra nella giornata di domenica, 9 maggio 2021, il Razzo cinese Long March, o meglio, uno stadio (precisamente il secondo) dello stesso. Razzo cinese in caduta: le ultime (Foto Repubblica)La ricaduta dovrebbe avvenire in una zona del mondo che comprende anche l’Italia, di conseguenza nella serata di ieri si è tenuta una riunione presso la sede della Protezione Civile, per monitorare con estrema attenzione la situazione, evitando che si creino incidenti. Alla riunione, come scrive il sito di Quotidiano Nazionale, hanno partecipato in video collegamento l’Asi, l’Agenzia spaziale italiana, quindi un membro dell’ufficio del Consigliere militare della presidenza del Consiglio, alcuni rappresentati del Ministero ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Dovrebbe cadere sullanella giornata di domenica, 9 maggio 2021, ilLong March, o meglio, uno stadio (precisamente il secondo) dello stesso.in: le ultime (Foto Repubblica)La ridovrebbe avvenire in una zona del mondo che comprende anche l’Italia, di conseguenza nella serata di ieri si è tenuta una riunione presso la sede della, per monitorare con estrema attenzione la situazione, evitando che si creino incidenti. Alla riunione, come scrive il sito di Quotidiano Nazionale, hanno partecipato in video collegamento l’Asi, l’Agenzia spaziale italiana, quindi un membro dell’ufficio del Consigliere militare della presidenza del Consiglio, alcuni rappresentati del Ministero ...

