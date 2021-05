Razzo cinese in caduta sulla Terra. Tutti i possibili rischi per l’Italia (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – Si chiama “Lunga Marcia 5B” e mai nome fu meno azzeccato. Perché la marcia del Razzo cinese, così ribattezzato evocando la gigantesca ritirata dell’Armata Rossa, è durata poco. Un flop che potrebbe generare seri danni, secondo alcuni esperti anche all’Italia, perché il Razzo è in caduta incontrollata sulla Terra. Razzo cinese, rischi “estremamente bassi” Per comprendere bene cosa potrebbe davvero accadere partiamo dalle prime, allarmanti, segnalazioni dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Crn di Pisa. Gli scienziati italiani fecero notare alcuni giorni fa che il Razzo cinese sarebbe potuto cadere nella fascia compresa fra 41,5 gradi a Nord e 41,5 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – Si chiama “Lunga Marcia 5B” e mai nome fu meno azzeccato. Perché la marcia del, così ribattezzato evocando la gigantesca ritirata dell’Armata Rossa, è durata poco. Un flop che potrebbe generare seri danni, secondo alcuni esperti anche al, perché ilè inincontrollata“estremamente bassi” Per comprendere bene cosa potrebbe davvero accadere partiamo dalle prime, allarmanti, segnalazioni dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Crn di Pisa. Gli scienziati italiani fecero notare alcuni giorni fa che ilsarebbe potuto cadere nella fascia compresa fra 41,5 gradi a Nord e 41,5 ...

