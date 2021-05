Ponte Stretto, Spirlì “E’ un dovere dell’Europa” (Di venerdì 7 maggio 2021) Realizzare il Ponte sullo Stretto non è una necessità locale, è un dovere europeo, italiano». Lo ha detto a Villa San Giovanni il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, nel corso dell’iniziativa “Progetti per il Sud e Ponte sullo Stretto”. pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) Realizzare ilsullonon è una necessità locale, è uneuropeo, italiano». Lo ha detto a Villa San Giovanni il presidente della Regione Calabria, Nino, nel corso dell’iniziativa “Progetti per il Sud esullo”. pc/red su Il Corriere della Città.

Advertising

agorarai : Mario Tozzi, che negli anni si è occupato varie volte del ponte sullo Stretto di Messina, da esperto ci spiega perc… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari risponde al ministro #Giovannini sul ponte di Messina in modo diretto: 'Il po… - ItaliaViva : Ponte sullo Stretto, @davidefaraone : 'Ora il governo si schieri per il sì' - vocedelpatriota : Ponte sullo Stretto. Drago (FdI): progetto a campata unica pronto. Italia sta spendendo per non costruire - HuffPostItalia : Per il team del Ministero meglio un Ponte sullo Stretto a più campate che un tunnel -