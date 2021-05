Pomeriggio 5, Barbara d’Urso in lacrime per Luana (Di venerdì 7 maggio 2021) Un altro Pomeriggio Cinque dedicato ai fatti di cronaca, uno di quelli dove Barbara d’Urso si è commossa per davvero, non riuscendo a trattenere le lacrime. È successo quando è intervenuta la mamma di Luana D’Orazio, la ragazza 22enne morta in un infortunio sul lavoro in un’azienda tessile. Luana era una mamma di un bimbo di sei anni. Questa volta non ce l’ha fatta a trattenersi. Barbara d’Urso Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 7 maggio 2021) Un altroCinque dedicato ai fatti di cronaca, uno di quelli dovesi è commossa per davvero, non riuscendo a trattenere le. È successo quando è intervenuta la mamma diD’Orazio, la ragazza 22enne morta in un infortunio sul lavoro in un’azienda tessile.era una mamma di un bimbo di sei anni. Questa volta non ce l’ha fatta a trattenersi.Articolo completo: dal blog SoloDonna

