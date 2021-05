Pinuccio | “Fedez direttore terza rete sarebbe perfetto | se divento consigliere…”

(Di venerdì 7 maggio 2021) “comedi Rai3. Se mi votate come consigliere Rai in Parlamento, lo proporrò”. E’ sempre ironico, inviato di Rai Scoglio per Striscia la Notizia ma, oltre al sarcasmo, non manca di condividere con l’Adnkronos anche il suo ragionamento. “A prescindere dai contenuti condivisibili o meno di, la discussione sta diventando sempre più larga e approfondita (e lo leggiamo anche dalle parole di Ladi oggi) perché il vero tema è che il mondo della comunicazione sta cambiando e la tv ne ha paura – osserva –, infatti, conta più di Rai3 sia quanto a numeri che a capacità di incidere sull’opinione pubblica. E la tv, la Rai in particolare, ne ha paura perché non si è ancora adeguata né sta sfruttando a pieno il linguaggio dei social ...

Advertising

FraBasket : @Pinucciosono @Fedez Pinuccio, a proposito di censura... qualcosina a proposito del servizio delle Iene sui voli di… - CercoNotizie : Sto cannoneggiando contro di lui per l’affaire Fedez. Ma trovo la provocazione di Striscia e Pinuccio “Franco Di Ma… - Carlo95395766 : @CottarelliCPI Personalmente sostengo la candidatura di Pinuccio. Però non capisco cosa significhi “volevano censur… - Gandalf1948 : 'Sapete chi mi fa sorridere?'. Pinuccio e Striscia a valanga su Fedez, Rai e sinistra - prestia_fabio : RT @maaxxx95: @Pinucciosono @Fedez Pinuccio chiama fedez a striscia e fagli dire tutte le cose che ha detto contro gli amichetti di silvio… -

Ultime Notizie dalla rete : Pinuccio Fedez

Yahoo Finanza

... finito in mezzo allo scandalo di una presunta censura denunciato da. All'inviatol'onorevole Capitanio precisa: "Se c'è stata una diminuzione della spesa rispetto agli anni precedenti ...Stasera l'inviatoa "Rai Scoglio 24" (il canale di Striscia "dedicato" alla Rai) ripercorre l'affairecontro la Rai per la presunta censura al concertone del 1° maggio, tra telefonate registrate di ...Stasera a "Striscia La Notizia" su Canale 5, vedremo Pinuccio impegnato in un nuovo servizio sugli sprechi Rai."Fedez è perfetto come direttore di Rai3. Se mi votate come consigliere Rai in Parlamento, lo proporrò". E' sempre ironico Pinuccio, inviato di Rai Scoglio per Striscia la Notizia ma, oltre al sarcasm ...