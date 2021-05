Inter: appello a tifosi, rispettare norme anti - Covid (Di venerdì 7 maggio 2021) L'Inter - in una nota in vista della sfida contro con la Sampdoria - "invita i propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19/o scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) L'- in una nota in vista della sfida contro con la Sampdoria - "invita i propria festeggiare responsabilmente la vittoria del 19/o scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore ...

Advertising

TgrRaiLombardia : Inter Campione d'Italia con quattro giornate di anticipo. Caroselli di auto in diverse città. A Milano in migliaia… - TuttoMercatoWeb : Inter, appello a tifosi: 'Rispettare norme anti-Covid nei festeggiamenti scudetto' - interclubpavia : Inter: appello a tifosi, rispettare norme anti-Covid - PacoScn : @Inter è forse il dodicesimo appello che vi faccio su quest'uomo vi supplico - a_velha_senhora : @MarSnaaaa @IlGiannon @fafailgrande @robertoverdi9 @crimarongiu @capuanogio @ruiu19 se non gli fa male e se c’é un… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter appello Inter: appello a tifosi, rispettare norme anti - Covid L'Inter - in una nota in vista della sfida contro con la Sampdoria - "invita i propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19/o scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per ...

VIRUS CREATO NEL LABORATORIO DI WUHAN: PARLA IL GIORNALE DEGLI SCIENZIATI ATOMICI Seguiva l'accorato appello a stare vicino agli scienziati cinesi. "Contrariamente a quanto ... " Testare le previsioni sulla trasmissione inter - specie di CoV. I modelli predittivi della gamma dell'...

Lukaku, nuovo attacco ad Ibrahimovic ed appello a Conte Virgilio Sport Inter: appello a tifosi, rispettare norme anti-Covid L'Inter - in una nota in vista della sfida contro con la Sampdoria - "invita i propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19/o scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore p ...

Grazie all’appello del nostro giornale, sono intervenuti i carabinieri per vaccinare la 95enne di Roccalumera Roccalumera – Grazie al nostro articolo pubblicato ieri, la 95 enne non ancora vaccinata è stata subito contattata dai Carabinieri della locale stazione e dall’assessore ai Servizi Sociali Miriam Asm ...

L'- in una nota in vista della sfida contro con la Sampdoria - "invita i propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19/o scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per ...Seguiva l'accoratoa stare vicino agli scienziati cinesi. "Contrariamente a quanto ... " Testare le previsioni sulla trasmissione- specie di CoV. I modelli predittivi della gamma dell'...L'Inter - in una nota in vista della sfida contro con la Sampdoria - "invita i propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19/o scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore p ...Roccalumera – Grazie al nostro articolo pubblicato ieri, la 95 enne non ancora vaccinata è stata subito contattata dai Carabinieri della locale stazione e dall’assessore ai Servizi Sociali Miriam Asm ...