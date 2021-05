Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 10 maggio | Marcello andrà via dalla città

(Di venerdì 7 maggio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera Ilche lunedì 102021, inizierà un’altra settimana con una nuovissima puntata che già da ora si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Leche riguardano la puntata di lunedì 102021, rivelano che Cosimo c’è la metterà tutta pur di migliorare la situazione sentimentale con Gabriella, invece,non potrà affatto rimanere e dovrà andare via. Nel frattempo, Marta e Vittorio combatteranno contro i loro sentimenti. Il10: Cosimo e Salvatore faranno pace Nella messa in onda che vedremo lunedì 10 ...

Anticipazioni del 10 maggio de Il Paradiso delle Signore con la decisione di Marta che farà soffrire Dante Romagnoli ...