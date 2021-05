Google, presto la verifica a due fattori sarà attiva per impostazione predefinita (Di venerdì 7 maggio 2021) La maggior parte dei principali servizi online come Google, Facebook e Twitter, offre già funzioni di verifica a due fattori o 2FA, in cui cioè l’utilizzo della password è affiancato dall’invio di un codice. presto Google ha però deciso di rendere attiva tale funzione di sicurezza per impostazione predefinita. In un post sul blog ufficiale, in occasione della Giornata mondiale delle password, il capo della sicurezza di Google Mark Risher ha dipinto un futuro completamente privo di password. “Potresti non renderti conto, ma le password sono la più grande minaccia per la tua sicurezza online: sono facili da rubare, sono difficili da ricordare e gestirle è noioso”, scrive infatti Risher. Foto: DepositphotosGoogle ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) La maggior parte dei principali servizi online come, Facebook e Twitter, offre già funzioni dia dueo 2FA, in cui cioè l’utilizzo della password è affiancato dall’invio di un codice.ha però deciso di renderetale funzione di sicurezza per. In un post sul blog ufficiale, in occasione della Giornata mondiale delle password, il capo della sicurezza diMark Risher ha dipinto un futuro completamente privo di password. “Potresti non renderti conto, ma le password sono la più grande minaccia per la tua sicurezza online: sono facili da rubare, sono difficili da ricordare e gestirle è noioso”, scrive infatti Risher. Foto: Depositphotosha ...

