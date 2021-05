Giorgia Meloni ospite a Verissimo | “Da piccola mi chiamavano cicciona”

(Di venerdì 7 maggio 2021), si confiderà con Silvia Toffanin: “Daero vittima di bullismo, misarà per la prima voltain studio da Silvia Toffanin per un’intervista in cui racconterà di sé e della sua infanzia. Nella puntata di, che andrà in onda domani pomeriggio, vedremo una versione, probabilmente non politica, la leader di Fratelli d’Italia. Ripercorrerà, quindi, la sua infanzia, caratterizzata dall’amore per la madre e la sorella e da un burrascoso rapporto con il padre. “Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più. ...

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo,ha ripercorso gran parte della sua vita con un racconto a tratti emozionato e sofferto. L'intervista andrà in onda nella puntata di domani, trasmessa su Canale5 a partire dalle dalle 15.Dal rapporto complicato con il padre, alla vita con il suo compagno. Ecco a voi: la vita privata, le liti pubbliche, e... Nata il 15 gennaio 1977 (sotto il segno del Capricorno) nella Capitale,è una donna impegnata in politica, leader di Fratelli d'...Giorgia Meloni in lacrime a Verissimo: «Mi hanno augurato di abortire. Da piccola mi chiamavano cicciona». La Leader di Fratelli d'Italia si racconta per la prima volta ...Festa della mamma e flash mob di Fratelli d'Italia, domattina 8 maggio, alle ore 11,00 in piazza delle Erbe. La manifestazione è organizzata dal Dipartimento veneto per la famiglia, i valori non negoz ...