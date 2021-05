“Fidanzata con lui”. Enula, con quello di Amici è finita. E ora c’è un altro famoso (Di venerdì 7 maggio 2021) Enula è stata una delle allieve più apprezzate di Amici 20: nonostante sia stata eliminata a sorpresa dopo appena qualche puntata del serale, la sua voce è rimata nei cuori dei fan che non si sono dimenticati di lei e continuano ad apprezzarla. E può già tagliare un traguardo molto importante a testimonianza del fatto che la sua bravura e il suo talento siano stati apprezzati anche al di fuori del programma di Maria De Filippi. Anche se Enula aveva confessato di essere molto spaventata dal futuro, in queste prime settimane si toglierà già un’importante soddisfazione: come annunciato sul suo profilo Instagram, infatti, il prossimo 21 maggio uscirà il suo primo EP, dal titolo Con(torta), il singolo che ha lanciato proprio all’interno della scuola di Amici. Oltre a Con(torta), il suo primo inedito, ci saranno anche gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021)è stata una delle allieve più apprezzate di20: nonostante sia stata eliminata a sorpresa dopo appena qualche puntata del serale, la sua voce è rimata nei cuori dei fan che non si sono dimenticati di lei e continuano ad apprezzarla. E può già tagliare un traguardo molto importante a testimonianza del fatto che la sua bravura e il suo talento siano stati apprezzati anche al di fuori del programma di Maria De Filippi. Anche seaveva confessato di essere molto spaventata dal futuro, in queste prime settimane si toglierà già un’importante soddisfazione: come annunciato sul suo profilo Instagram, infatti, il prossimo 21 maggio uscirà il suo primo EP, dal titolo Con(torta), il singolo che ha lanciato proprio all’interno della scuola di. Oltre a Con(torta), il suo primo inedito, ci saranno anche gli ...

Advertising

Linkiesta : La storia di come Jeff Bezos ha brutalmente sconfitto il tabloid che voleva infangarlo. Il fondatore di Amazon è r… - PaolaTavernaM5S : Sono stati anni terribili quelli vissuti dalla famiglia di Marco #Vannini, ucciso a casa della sua fidanzata 6 anni… - vberrmensch : e non è colpa della fidanzata di mio fratello perché vado molto d’accordo con lei, ma certi comportamenti non li capisco - Opinand31836192 : RT @martypicci: 14 febbraio ~ Rosalinda: 'Non mi sono fidanzata, con nessuno...non mi sono fidanzata??.' #rosmello #exrosmello - Alessia25515063 : Ma raga ho letto che Martina è fidanzata con Raffaele WTF, sapete qualcosa? #amici20 #amicispoiler -