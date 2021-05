F1 in tv | orari GP Spagna 2021 | programma prove libere | streaming | palinsesto TV8 e Sky

(Di venerdì 7 maggio 2021) Scatta ufficialmente il weekend del Gran Premio didi Formula Uno. Al Montmelò, si inizierà con le prime due sessioni di. Alle ore 11.30 i piloti entreranno in azione per la FP1, quindi alle ore 15.00 si chiuderà con la FP2. Per quanto visto sino ad ora, tutto sembra portare al quarto capitolo della saga tra Mercedes e Red Bull. Le due vetture sono nettamente le migliori del lotto e, non ultimo, si sono dimostrate sempre dominanti sulla pista posizionata a pochi chilometri da Barcellona. Su questo tracciato Lewis Hamilton è quasi imbattibile ed è reduce da 4 successi consecutivi. Solo la Red Bull con Max Verstappenrà ad opporsi allo strapotere del 7 volte iridato. In casa Ferrari, invece, si attende un cambio di rotta al Montmelò. Le Rosse hanno sofferto moltissimo la ...

Sul circuito di Montmelo, in Catalogna, si disputa il quarto Gran Premio del Mondiale 2021 di Formula 1. Il GP di Spagna di F1 sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Sky.