Draghi al vertice Ue: «Mercato del lavoro ingiusto. Non è questa l’Italia che voglio» (Di venerdì 7 maggio 2021) Intervenendo al social summit di Oporto, una riunione informale tra i vertici delle istituzioni europee e i leader dei Paesi membri, Mario Draghi si è soffermato sulle questioni relative all’occupazione: «Troppi Paesi dell’Ue hanno un Mercato del lavoro a doppio binario, che avvantaggia i garantiti, in genere i lavoratori più anziani e maschi, a spese dei non garantiti, come le donne e i giovani – ha dichiarato il presidente del Consiglio italiano. Mentre i cosiddetti garantiti sono meglio retribuiti e godono di una maggiore sicurezza del lavoro, i non garantiti soffrono un vita lavorativa precaria. Questo sistema è profondamente ingiusto e costituisce un ostacolo alla nostra capacità di crescere e di innovare». L’impatto del Covid Il titolo del panel nel quale è intervenuto il capo ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) Intervenendo al social summit di Oporto, una riunione informale tra i vertici delle istituzioni europee e i leader dei Paesi membri, Mariosi è soffermato sulle questioni relative all’occupazione: «Troppi Paesi dell’Ue hanno undela doppio binario, che avvantaggia i garantiti, in genere i lavoratori più anziani e maschi, a spese dei non garantiti, come le donne e i giovani – ha dichiarato il presidente del Consiglio italiano. Mentre i cosiddetti garantiti sono meglio retribuiti e godono di una maggiore sicurezza del, i non garantiti soffrono un vita lavorativa precaria. Questo sistema è profondamentee costituisce un ostacolo alla nostra capacità di crescere e di innovare». L’impatto del Covid Il titolo del panel nel quale è intervenuto il capo ...

