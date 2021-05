Depressione? Ad una certa età potrebbe dipendere dalla menopausa (Di venerdì 7 maggio 2021) La Depressione è un problema molto diffuso ma di cui si sa ancora troppo poco. Ad esempio, non tutti sanno che può presentarsi quando arriva la menopausa. Che il periodo della menopausa rappresenti un grande cambiamento per la donna è una cosa che sanno un po’ tutti. Quello che a molti sfugge è che nel L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 7 maggio 2021) Laè un problema molto diffuso ma di cui si sa ancora troppo poco. Ad esempio, non tutti sanno che può presentarsi quando arriva la. Che il periodo dellarappresenti un grande cambiamento per la donna è una cosa che sanno un po’ tutti. Quello che a molti sfugge è che nel L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

sherlocksbrajn : RT @trasposta: depressione misto ad ansia sociale vuol dire che è da tipo 10 giorni che rimando il dover andare a prendere una cosa in un n… - angelswjngs : RT @trasposta: depressione misto ad ansia sociale vuol dire che è da tipo 10 giorni che rimando il dover andare a prendere una cosa in un n… - marzialettera : RT @trasposta: depressione misto ad ansia sociale vuol dire che è da tipo 10 giorni che rimando il dover andare a prendere una cosa in un n… - anna_ag_04 : RT @trasposta: depressione misto ad ansia sociale vuol dire che è da tipo 10 giorni che rimando il dover andare a prendere una cosa in un n… - Flantsope : RT @trasposta: depressione misto ad ansia sociale vuol dire che è da tipo 10 giorni che rimando il dover andare a prendere una cosa in un n… -