Demon Slayer: Shinobu Kocho sarà tra i personaggi giocabili – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 7 maggio 2021) Shinobu Kocho sarà tra i personaggi del roster di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, il primo gioco della serie.. Shinobu Kocho sarà uno dei personaggi giocabili di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, il primo gioco tratto dall’ormai famosissima serie giapponese, che tanto successo sta avendo anche in occidente. La Notizia è trapelata dall’ultimo numero di Weekly Jump e può considerarsi come ufficiale. Il Pilastro degli insetti si unisce quindi al roster di personaggi già annunciati: Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Giyu Tomioka, Sakonji Urokodaki, Sabito e Makomo. ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 7 maggio 2021)tra idel roster di: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, il primo gioco della serie..uno deidi: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, il primo gioco tratto dall’ormai famosissima serie giapponese, che tanto successo sta avendo anche in occidente. Laè trapelata dall’ultimo numero di Weekly Jump e può considerarsi come ufficiale. Il Pilastro degli insetti si unisce quindi al roster digià annunciati: Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Giyu Tomioka, Sakonji Urokodaki, Sabito e Makomo. ...

