Dai creatori di Westworld, in arrivo l’antologia horror Unknown (Di venerdì 7 maggio 2021) (Foto: Wikipedia)Westworld ha permesso a Jonathan Nolan e Lisa Joy di diventare una delle power couple della serialità americana. Dopo l’exploit con Hbo, infatti, nell’aprile 2019 i due hanno firmato un accordo globale con Amazon Studios per la produzione di diversi titoli. L’ultimo annunciato è Unknown, ambizioso progetto antologico horror. A produrlo saranno, appunto, loro insieme a Craig Macneill e Clay Chapman, il duo che si è fatto notare con The Boy. In ogni stagione Unknown tratterà una storia diversa, ma ciascuna esplorerà gli angoli più nascosti dell’America, tra il folklore popolare e le sanguinose vicende criminali realmente accadute. La prima stagione si concentra su un fratello e una sorella che, dopo aver vissuto separati per molti anni, tornano nei famosi Texas Killing Fields, una zona in cui negli anni ... Leggi su wired (Di venerdì 7 maggio 2021) (Foto: Wikipedia)ha permesso a Jonathan Nolan e Lisa Joy di diventare una delle power couple della serialità americana. Dopo l’exploit con Hbo, infatti, nell’aprile 2019 i due hanno firmato un accordo globale con Amazon Studios per la produzione di diversi titoli. L’ultimo annunciato è, ambizioso progetto antologico. A produrlo saranno, appunto, loro insieme a Craig Macneill e Clay Chapman, il duo che si è fatto notare con The Boy. In ogni stagionetratterà una storia diversa, ma ciascuna esplorerà gli angoli più nascosti dell’America, tra il folklore popolare e le sanguinose vicende criminali realmente accadute. La prima stagione si concentra su un fratello e una sorella che, dopo aver vissuto separati per molti anni, tornano nei famosi Texas Killing Fields, una zona in cui negli anni ...

