Chioma fragile | debole | che si sporca facilmente? Per ogni problema c' è la soluzione

(Di venerdì 7 maggio 2021) Prendersi cura dei capelli come si fa per il viso e il corpo è concetto relativamente recente, ma sempre più amato dalle donne, che se una volta si accontentavano di shampoo, balsamo e una maschera saltuaria, oggi scelgono haircare routine sempre più complete, da variare in base alle esigenze e alle stagioni. Come trovare quella ideale per la propria? Leggi anche › Capelli: i trattamenti giusti da fare in primavera, dall’idratazione ai “filler” Capelli: gli indispensabili per la remise en forme di primavera guarda le foto ...