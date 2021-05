Cesena-Mantova in tv | data | orario e diretta streaming playoff Serie C 2020 2021

(Di venerdì 7 maggio 2021) La, l’, latv edi, match valevole per il primo turno deidel girone B del campionato di. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo diB. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 8 maggio alle ore 20:45; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre load Eleven Sports. SportFace.

Advertising

CesenaMio : -1 a #Cesena-#Mantova: i dubbi di Viali #SerieC #Cesena - LolloCarini00 : Arbitri Playoff Serie C -> Albinoleffe-Pontedera: Monaldi di Macerata Pro Patria-Juve U23: Carella di Bari Catania-… - FRANCESCalciO_ : RT @CCalcistica: 2/ Juve Stabia - 1.75% Pro Patria - 1.64% Triestina - 1.63% Catania - 1.08% Lecco - 1.04% Cesena - 1.04% Palermo - 0.85% A… - CCalcistica : 2/ Juve Stabia - 1.75% Pro Patria - 1.64% Triestina - 1.63% Catania - 1.08% Lecco - 1.04% Cesena - 1.04% Palermo -… - Calciodiretta24 : Cesena – Mantova: dove vedere la diretta live e risultato -

Ultime Notizie dalla rete : Cesena Mantova

Goal.com

Capitano del, Salvatore Caturano sbarcò il riva al Savio nel gennaio 2020 dopo un anno e mezzo alla Virtus ... Che partita servirà da parte vostra sabato per vincere col? 'Servirà una ...Avellino . Playoff Serie C, ecco dove vedere le partite valide per il primo turno della stagione 2020/2021 , in programma domenica prossima, fatta eccezione per l' anticipo tra, che sarà giocato sabato sera alle 20,45 . Primo turno playoff Serie C, programma e dove vederlo in diretta tv e streaming. Girone A Lecco - Grosseto (ore 15) - Eleven Sports e Sky ...La partita Cesena - Mantova di Sabato 8 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i playoff del Girone B di Serie C ...Domani sera partiranno i playoff per il Mantova che dovrà affrontare il Cesena al 'Manuzzi'. A presentare la gara ci ha pensato l'attaccante Walid Cheddira dalle ...