Amici 20 | Mennoia perde le staffe | “Insultateli!” Con chi ce l’ha

Advertising

infoitcultura : Amici 20, Raffaella Mennoia choc: «Insultate che pubblica le anticipazioni» - infoitcultura : Amici, Raffaella Mennoia furiosa: “Insultate chi dà le anticipazioni” - andreapalazzo2 : RT @tvblogit: 'Insultate chi pubblica le anticipazioni, mi sembra una cosa corretta, che si può fare'. Raffaella Mennoia, storica autrice d… - giuli21732322 : Ora capisco perché Amici sia ormai caduto tanto in basso, ma la Mennoia che istiga all'insulto in diretta instagram… - zazoomblog : Raffaella Mennoia sbotta contro le anticipazioni di Amici 2021: “Insultate chi le pubblica” - #Raffaella #Mennoia… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Mennoia

Leggi anche >, Raffaellae le anticipazioni: 'Insultate chi le pubblica' '' non va più in diretta e le anticipazioni del programma vanificano l'effetto sorpresa e l'attesa per la ...La storica autrice dei programmi di Maria De Filippi si è scagliata contro chi fornisce anticipazioni sulle puntate diche, com'è noto, sono registrate a Roma. Laè contraria agli ...Raffaella Mennoia ha perso le staffe sul suo profilo Instagram e ha pubblicato storie al vetriolo contro una fetta di pubblico di Amici 20 ...Raffaella Mennoia contro le anticipazioni in rete di “Amici”. Da quando il serale di “Amici” non gode più della diretta, il fenomeno delle anticipazioni del ...