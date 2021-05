A Scanzi non si risponde con le listine degli intellettuali di destra, ma facendo egemonia (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – L’ultima sparata del «vaccinatissimo» Andrea Scanzi ha fatto indignare parecchie personalità della destra culturale: «Voi di destra vi sentite inferiori perché non avete uno straccio di intellettuale da 300 anni», ha detto Sua Umiltà a Otto e mezzo su La7. Naturalmente non è affatto così, e infatti in rete hanno iniziato a girare innumerevoli liste di intellettuali di destra, come a dire che Scanzi ha torto marcio. Il problema è che queste listine non risolvono affatto un problema, che invece esiste e persiste. E cioè la cronica incapacità della destra – intesa in senso lato – di fare egemonia culturale. Scanzi e gli intellettuali di destra Il punto è questo: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – L’ultima sparata del «vaccinatissimo» Andreaha fatto indignare parecchie personalità dellaculturale: «Voi divi sentite inferiori perché non avete uno straccio di intellettuale da 300 anni», ha detto Sua Umiltà a Otto e mezzo su La7. Naturalmente non è affatto così, e infatti in rete hanno iniziato a girare innumerevoli liste didi, come a dire cheha torto marcio. Il problema è che questenon risolvono affatto un problema, che invece esiste e persiste. E cioè la cronica incapacità della– intesa in senso lato – di fareculturale.e glidiIl punto è questo: ...

