A Roma è già derby dopo l’audio di Di Canio su Mourinho

Paolo Di Canio infiamma il derby della Capitale con un audio (privato) su José Mourinho: "C'era bisogno di un nome ma è come quando prendete un giocatore che è finito". L'arrivo di Mourinho alla Roma ha decisamente surriscaldato il clima nella Capitale, dove da giorni si respira una costante aria di derby, come se questa stagione fosse già conclusa (e per la Roma sostanzialmente lo è). E se c'è una persona in grado di infiammare il derby quella è Paolo Di Canio, venuto alla ribalta per un audio rubato proprio su Mourinho. L'ex attaccante della Lazio, in un messaggio che doveva rimanere privato, parla dello Special One e lo definisce sostanzialmente come un allenatore finito, come un giocatore a fine carriera.

