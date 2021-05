22 11 63 – Recensione

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 7 maggio 2021) 22.11.63 è una miniserie televisiva statunitense, in 8 episodi, tratta dall’ omonimo romanzo di Stephen King. E’ andata in onda in Italia dall’11 aprile 2016 su Fox. Dall’Aprile 2020 viene trasmessa in chiaro sul canale 20. Per la maggior parte degli appassionati di storia, il nome della serie sembrerà loro molto familiare poiché la data rimanda a un fatto storico importante, e racchiude anche ciò di cui tratta la serie: l’assassinio del presidente John F. Kennedy. La serie adatta l’omonimo libro di Stephen King e presenta agli spettatori una prospettiva diversa dove i personaggi principali cercano di scoprire le vere intenzioni di Lee Harvey Oswald nell’assassinare John F.Kennedy, tramite il viaggio nel tempo che, tuttavia è una faccenda complicata, e lo è ancora di più quando il passato stesso ti pone ostacoli di ogni tipo. “11.22.63” è la storia di Jake Epping (James ...