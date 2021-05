Ultime Notizie Roma del 06-05-2021 ore 17:10 (Di giovedì 6 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Giuliano Ferrigno g di vaccini l’apertura la proposta americana di rimuovere le protezioni dei brevetti fa i temi al centro del Summit informale dei leader europei in Portogallo a Oporto nel fine settimana Europa pronta a discuterne dice presidente della commissione von der leyen è il presidente francese Macron e non c’ha vaccinazioni senza limiti d’età dal 12 Maggio si dice del tutto favorevole alla revoca dei brevetti ministro della Salute speranza dice La svolta è un importante passo avanti anche lui deve fare la sua parte per Di Maio bisogna liberalizzare i vaccini l’Unione Europea sia coraggiosa evitare aveva ragione all’inizio della pandemia quando con un appello chiese la solidarietà del Coordinamento dell’Europa quanto riconosce oggi la presidente della commissione von der leyen ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Giuliano Ferrigno g di vaccini l’apertura la proposta americana di rimuovere le protezioni dei brevetti fa i temi al centro del Summit informale dei leader europei in Portogallo a Oporto nel fine settimana Europa pronta a discuterne dice presidente della commissione von der leyen è il presidente francese Macron e non c’ha vaccinazioni senza limiti d’età dal 12 Maggio si dice del tutto favorevole alla revoca dei brevetti ministro della Salute speranza dice La svolta è un importante passo avanti anche lui deve fare la sua parte per Di Maio bisogna liberalizzare i vaccini l’Unione Europea sia coraggiosa evitare aveva ragione all’inizio della pandemia quando con un appello chiese la solidarietà del Coordinamento dell’Europa quanto riconosce oggi la presidente della commissione von der leyen ...

