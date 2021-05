Udinese in ansia: Dominissini ricoverato per Covid, è molto grave (Di giovedì 6 maggio 2021) Loris Dominissini, 59 enne ex calciatore e allenatore dell'Udinese affetto da Covid - 19, è ricoverato in condizioni molto serie e preoccupanti da diversi giorni all'ospedale Santa Maria della ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 maggio 2021) Loris, 59 enne ex calciatore e allenatore dell'affetto da- 19, èin condizioniserie e preoccupanti da diversi giorni all'ospedale Santa Maria della ...

Advertising

maserismo : @forti_simone @TweetGino @Carlo3stars @Gazzetta_it @CorSport @LucaMarelli72 @sportmediaset Adesso attendiamo fiduci… - AjPerled : Ansia per l'Udinese ne abbiamo? Io sì - cadiamofelici : @BrownBurger anche io. ansia con l’udinese, come ci hanno ridotte - MarcoZigagna : RT @JioH501: Mi state mettendo ansia, possiamo parlare d'altro? Come mai Bianda non gioca? Come sostituirà De Paul l'Udinese? Penso debba p… - JioH501 : Mi state mettendo ansia, possiamo parlare d'altro? Come mai Bianda non gioca? Come sostituirà De Paul l'Udinese? Pe… -