Twitter prova a mettere un freno al linguaggio dell'odio sul suo social (Di giovedì 6 maggio 2021) «Vuoi rivederlo prima di twittare?». Questa è l'ultima mossa di Twitter per provare a rendere più consapevole l'ecosistema dialettico all'interno del suo social. Per il momento la novità riguarderà solamente l'applicazione (sia per iOS che per Android) degli utenti che hanno settato le impostazioni sulla "lingua inglese". Poi questa novità sarà estesa a tutti. Non si tratta di censura o di limitazione alla libertà di pensiero, ma solamente di un messaggio che punta sulla consapevolezza dell'utente. LEGGI ANCHE > Twitter non ritaglierà più le tue fotografie «Sulla base del feedback e degli apprendimenti di questi test, abbiamo apportato miglioramenti ai sistemi che decidono quando e come vengono inviati questi promemoria – si legge sul blog di Twitter -. A partire da oggi, stiamo implementando questi ...

