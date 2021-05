Torna l’Intel World Open di Rocket League e Street Fighter V (Di giovedì 6 maggio 2021) Quando l’anno scorso è stato deciso di rinviare i Summer Olympics, anche l’Intel World Open ha preso la stessa decisione per colpa della pandemia di Covid-19. Oggi però, per tutti gli appassionati di esports, è arrivata una notizia da molto attesa: Intel World Open sta Tornando sia per Rocket League che per Street Fighter V. Con un premio di 500 mila dollari americani totali, 250 mila per ciascun gioco, IWO, sigla con cui è noto il torneo, inizierà a giugno ma, per ambo le discipline le registrazioni per le squadre saranno possibili a partire dal 15 di maggio e fino al 31 dello stesso mese. I giocatori provenienti da tutto il mondo si sfideranno in un torneo regionale che si terrà dal 1 al 13 di giugno e in seguito a ... Leggi su esports247 (Di giovedì 6 maggio 2021) Quando l’anno scorso è stato deciso di rinviare i Summer Olympics, ancheha preso la stessa decisione per colpa della pandemia di Covid-19. Oggi però, per tutti gli appassionati di esports, è arrivata una notizia da molto attesa: Intelstando sia perche perV. Con un premio di 500 mila dollari americani totali, 250 mila per ciascun gioco, IWO, sigla con cui è noto il torneo, inizierà a giugno ma, per ambo le discipline le registrazioni per le squadre saranno possibili a partire dal 15 di maggio e fino al 31 dello stesso mese. I giocatori provenienti da tutto il mondo si sfideranno in un torneo regionale che si terrà dal 1 al 13 di giugno e in seguito a ...

