Tony Dallara | chi è | età | dove vive | moglie | figli

(Di giovedì 6 maggio 2021)è un cantante italiano, pittore personaggio televisivo di grande successo. Lui oggi sarà protagonista del salotto nel primo pomeriggio di Rai uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?nasce a Campobasso il 30 giugno 1936, ha 84 anni ed a breve ne compirà 81. Ben presto lui inizia muovere i suoi primi passi nel mondo della musica affermandosi sempre più e così nel 1957 viene pubblicato il suo primo 45 giri. In poco lui riesce a scalare le classifiche e raggiunge il primo posto della Hit parade italiana. Da qui in poi per lui successo è grandioso, però nel 1960 arriva per un periodo di declino. Così in poco temposi allontana dal mondo della ...

Advertising

Ema_poet : RT @domenicomarock: RaiUno in giapponese. ??????grazie a Tony Dallara #OggiEUnAltroGiorno - FanclubFranco : RT @effetronky: La voce potente e quel 'singhiozzo' nel cantare hanno fatto di Tony Dallara il Re degli urlatori ha vinto Sanremo con Rom… - paoloigna1 : RT @effetronky: La voce potente e quel 'singhiozzo' nel cantare hanno fatto di Tony Dallara il Re degli urlatori ha vinto Sanremo con Rom… - robertopontillo : RT @altrogiornorai1: Tony Dallara e le canzoni in giapponese ???? #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #6maggio @Memo35992448 -

Ultime Notizie dalla rete : Tony Dallara

'Mai fatte interviste insieme, non amo molto andare in televisione, questa sarà la seconda o terza volta.' ammette Patrizia, la moglie di, ospite insieme a lui a Oggi è un altro giorno. 'Cosa mi ha fatto innamorare di lui? La follia!' ammette la donna, che poi spiega 'Noi siamo una famiglia molto unita, anche con le nostre ..., 84 anni, qualche anno fa è stato sottoposto a un piccolo intervento: " Hanno trovato un neo che ho dovuto togliere. Avrei voluto essere ma il dottore mi ha detto di dover riposare per ...Chi è Tony Dallara? Il cantante Tony Dallara è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno: età, vita privata, malattia, vero nome ...Con gran piacere rivediamo Tony Dallara in tv dopo la malattia. A Oggi è un altro giorno più volte Memo Remigi aveva salutato il cantante amico e in diretta in collegamento nella puntata di oggi ci so ...