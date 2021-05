Superbonus | Conte | M5s si farà garante proroga a 2023

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sulladel"Draghi e Franco hanno già dimostrato ampia disponibilità: ora però bisogna tradurre l'impegno per iscritto. Gli operatori hanno bisogno di certezze per lavorare. Serve ...

Così Giuseppe, intervenuto ad un'iniziativa della filiera edilizia sul, che aggiunge: "il M5S si farà garante della sua applicazione ed estensione al 2023" . .Roma, 06 mag 11:03 - Il"è misura che non appena varata ha subito suscitato l'attenzione di altri Paesi europei". Lo ha detto L'ex presidente del...Sulla proroga del Superbonus "Draghi e Franco hanno già dimostrato ampia disponibilità: ora però bisogna tradurre l'impegno per iscritto. Gli operatori hanno bisogno di certezze per lavorare. (ANSA) ...Roma, 6 mag (Adnkronos) - 'Il superbonus è una misura cara al M5s, che l'ha ideata e proposta, con il sottosegretario Riccardo Fraccaro, e ora si ...