Pfizer e Moderna efficaci contro le varianti

Lo studio sull'efficacia dei vaccini Pfizer e Moderna sulle varianti. I primi dati sono positivi. ROMA – Uno studio ha confermato l'efficacia dei vaccini Pfizer e Moderna contro le varianti. Un passaggio fondamentale in vista di un possibile richiamo il prossimo anno e del ritorno alla normalità. Le mutazioni, infatti, continuano ad essere il principale pericoloso di questo ultimo periodo, ma dai primi approfondimenti nessuna variante sembra resistere completamente ai vaccini. Pfizer Lo studio che ha riguardato Pfizer è stato condotto in Israele su scala nazionale per verificare l'efficacia contro la variante inglese. I risultati, come detto, sono stati ...

