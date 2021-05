Pagelle Arsenal-Villarreal 0-0, voti e tabellino semifinale Europa League 2020/2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) Le Pagelle e il tabellino di Arsenal-Villarreal 0-0, semifinale di ritorno dell’Europa League 2020/2021. Il sottomarino giallo si qualifica per la finale in virtù del 2-1 dell’andata ed elimina l’Arsenal di Arteta. Grande prova di squadra degli iberici, che non brillano ma resistono e proseguono il loro cammino nella competizione. Sfortunata l’Arsenal, vicina al gol in due occasioni con Aubameyang ma sempre fermata dal palo. Di seguito le Pagelle e il tabellino. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH Pagelle e tabellino Arsenal (3-4-3): Leno 6; Holding 6, Pablo Marí 6, Tierney 5.5 (35? st Willian sv); Bellerin 6 (46? st Nketiah sv), ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Lee ildi0-0,di ritorno dell’. Il sottomarino giallo si qualifica per la finale in virtù del 2-1 dell’andata ed elimina l’di Arteta. Grande prova di squadra degli iberici, che non brillano ma resistono e proseguono il loro cammino nella competizione. Sfortunata l’, vicina al gol in due occasioni con Aubameyang ma sempre fermata dal palo. Di seguito lee il. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH(3-4-3): Leno 6; Holding 6, Pablo Marí 6, Tierney 5.5 (35? st Willian sv); Bellerin 6 (46? st Nketiah sv), ...

Advertising

ClockEndItalia : NEW: Le Pagelle di @Maxi_Gooner Ødegaard delude Smith Rowe l'unica gioia Aubameyang pericoloso e sfortunato Arteta… - sportface2016 : Pagelle #ArsenalVillarreal 0-0, voti e tabellino semifinale #EuropaLeague 2020/2021 - ClockEndItalia : ??IT'S MATCHDAY!?? È arrivato il momento della verità e noi siamo pronti a viverlo assieme a voi. Come sempre ci… - ClockEndItalia : NEW: Le Pagelle Mo Elneny il migliore Bene anche Auba, Ceballos e Martinelli Promosso anche Arteta #NEWARS… - ClockEndItalia : È FINITA! L'Arsenal s'impone facilmente contro il Newcastle, gol di Elneny e Aubameyang. Tra poco le Pagelle #NEWARS -