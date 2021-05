Overmars ds Ajax | “Abbiamo un buco di 50 milioni Potremmo essere costretti a cedere Tagliafico e Neres”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il ds dell’, Marc, ha parlato a Voetbal International, analizzando le difficoltà economiche che anche i lancieri stanno affrontando, anche a causa del Covid. Queste le sue parole: “chiaro le posizioni in cui ci vogliamo rinforzare, ma tutti sanno anche che prima dobbiamo vendere per circa cinquantaper raggiungere il pareggio di bilancio. Due anni favenduto Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong per una somma di denaro folle, accumulando circa 200di euro. Anche lo scorso anno con Donny van de Beek e Hakim Ziyechraccolto importi considerevoli. Sono un po’ preoccupato di questoda dover colmare e anche i potenziali acquirenti dei giocatori sono influenzati dal coronavirus. Una partenza di Nicolás ...

Alla firma sul contratto a rappresentanza del club di Amsterdam erano presenti due leggende del calcio olandese e soprattutto dell'; di fatti sia Marcche Edwin Van der Sar si sono detti ...Commenta per primo Data la squalifica per doping, il portiere dell'Andrè Onana non sarà a disposizione del club fino al 5 febbraio 2022, anche se la sentenza del ... Ma Marc, ds dei ...Marc Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, fa il punto della situazione sui campioni d’Olanda e ammette che il club cederà qualche pezzo pregiato. Ecco le sue parole a Voetbal International: “Abbiam ...Il Tottenham continua la sua ricerca per un nuovo allenatore, dopo che la prima scelta Ten Hag ha rinnovato con l'Ajax ...