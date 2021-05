Osimo | imprenditore muore in un incidente stradale | aveva 41 anni

(Di giovedì 6 maggio 2021) Un41enne è morto in un, in provincia di Ancona. Fatale lo schianto tra un furgone e la moto su cui viaggiava.in moto ad Ancona: morto l’41enne Diego Petruio su Notizie.it.

La polizia locale di, che ha svolto i rilievi, sta per inviare l'informativa alla Procura ... APPROFONDIMENTI SANGUE SULLE STRADE Addio Diego,centauro di 41 anni. Lascia la moglie e ...- Stava tornando a casa, ad Ancona, in sella alla sua moto nuova, ma la corsa verso un futuro che si prospettava avvincente e di successo si è fermata sul retro di un furgone che, almeno da una ...Diego Petruio, imprenditore marchigiano di 41 anni, è morto sull’asfalto del centro abitato di San Biagio ad Osimo, in provincia di Ancona ...OSIMO - Stava tornando a casa, ad Ancona, in sella alla sua moto nuova, ma la corsa verso un futuro che si prospettava avvincente e di successo si è fermata sul retro di un furgone ...