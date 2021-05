Omceo Roma | nuovi decessi tra soggetti fragili e anziani non vaccinati

(Di giovedì 6 maggio 2021)– “In questo momento icausati dal Covid sono nella stragrande maggioranzache non si sono, pazientio con patologie croniche”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, interpellato dalla Dire in merito alla tipologia, oggi, dei pazienti deceduti per il Covid-19. “Le morti di questi giorni- spiega Magi- sono quelle di persone che hanno contratto il virus magari un mese o 20 giorni fa. Adesso la situazione degli, con l’avanzare delle vaccinazioni, e’ migliorata.” “Come nel caso dei pazientio con patologie croniche. Ecco perche’ ritengo importantissimo vaccinare il prima possibile queste persone- sottolinea- perche’ sicuramente avremo un beneficio sia in termini di ...

RomaDailyNews

