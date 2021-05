Oggi è un famosissimo conduttore, lo riconoscete? | Impossibile (Di giovedì 6 maggio 2021) Riuscite a riconoscere questo bambino? Oggi è famosissimo, ma di sicuro è cambiato molto come è normale che sia. Chi è? Paolo Bonolis da piccolo (YouTube- Rai)Uno dei personaggi televisivi più amati di sempre: conduttore dalla simpatia straripante, Paolo Bonolis è una vera star della televisione italiana. I suoi programmi hanno fatto la storia: da Ciao Darwin a Chi ha incastrato Peter Pan?, Bonolis è sempre in coppia con Luca Laurenti. I due amici e colleghi sono al timone di Avanti un altro!, il game quiz più seguito di Canale 5. Ogni sera tantissimi concorrenti si sfidano cercando di vincere il ricco montepremi finale. Non mancano le risate da parte dei due simpaticissimi presentatori e del salottino, il parterre di personaggi presenti in studio, uno più caratteristico dell’altro. Oggi Bonolis è uno dei personaggi ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Riuscite a riconoscere questo bambino?, ma di sicuro è cambiato molto come è normale che sia. Chi è? Paolo Bonolis da piccolo (YouTube- Rai)Uno dei personaggi televisivi più amati di sempre:dalla simpatia straripante, Paolo Bonolis è una vera star della televisione italiana. I suoi programmi hanno fatto la storia: da Ciao Darwin a Chi ha incastrato Peter Pan?, Bonolis è sempre in coppia con Luca Laurenti. I due amici e colleghi sono al timone di Avanti un altro!, il game quiz più seguito di Canale 5. Ogni sera tantissimi concorrenti si sfidano cercando di vincere il ricco montepremi finale. Non mancano le risate da parte dei due simpaticissimi presentatori e del salottino, il parterre di personaggi presenti in studio, uno più caratteristico dell’altro.Bonolis è uno dei personaggi ...

