Nei sondaggi la Lega è scesa sotto il 22%. E Meloni registra un altro record (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - La Lega scende sotto il 22% per la prima volta dopo 3 anni esatti (quando però il trend era di rapida ascesa). Il Pd sale al 19,4%, ma cresce anche Fdi, che supera di slancio il 18% segnando un nuovo record. Ora i primi 3 partiti sono racchiusi in meno di 3 punti e mezzo, con il M5s un po' più staccato e che perde mezzo punto. La "iper-maggioranza" Draghi nel complesso perde un po' di terreno, scendendo sotto il 75%. Per quanto riguarda invece le aggregazioni delle ultime elezioni politiche, il centrodestra sempre prima coalizione con oltre 20 punti di vantaggio sul centrosinistra (Pd e centristi) che a sua volta stacca di 10 punti esatti il M5s. Supermedia liste Lega 21,8 (-0,4) PD 19,4 (+0,6) FDI 18,4 (+0,5) M5S 16,4 (-0,5) Forza Italia 7,6 (=) Azione 3,2 (+0,1) Italia Viva ...

