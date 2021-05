Mourinho e il gesto delle manette, Tagliavento: “Non si è mai scusato” (Di giovedì 6 maggio 2021) Mourinho e il gesto delle manette, un gesto ormai celebre, scolpito nella mente di ogni appassionato di calcio.Lo ricorda bene anche l'arbitro Paolo Tagliavento che, intervistato ai microfoni de "Il Messaggero" è tornato a parlare di quanto accaduto sulla panchina dell'Inter in occasione della sfida contro la Sampdoria nel 2010, quando l'oggi neo-allenatore della Roma, guidava la formazione meneghina. "Durante la partita non me ne accorsi perché lo fece quando non guardavo verso le panchine. Mi fu riferito dopo, ma pur restandoci male non me la presi perché le decisioni arbitrali erano state tutte corrette. Le scuse? Non sono mai arrivate, ma credo che rivedendolo anche lui non sia stato contento di quel gesto”."Credo che faccia parte del suo carattere e del suo ... Leggi su mediagol (Di giovedì 6 maggio 2021)e il, unormai celebre, scolpito nella mente di ogni appassionato di calcio.Lo ricorda bene anche l'arbitro Paoloche, intervistato ai microfoni de "Il Messaggero" è tornato a parlare di quanto accaduto sulla panchina dell'Inter in occasione della sfida contro la Sampdoria nel 2010, quando l'oggi neo-allenatore della Roma, guidava la formazione meneghina. "Durante la partita non me ne accorsi perché lo fece quando non guardavo verso le panchine. Mi fu riferito dopo, ma pur restandoci male non me la presi perché le decisioni arbitrali erano state tutte corrette. Le scuse? Non sono mai arrivate, ma credo che rivedendolo anche lui non sia stato contento di quel”."Credo che faccia parte del suo carattere e del suo ...

