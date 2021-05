Milano, prove su strada per il primo filobus a guida assistita (Di giovedì 6 maggio 2021) commenta A Milano circola il primo filobus della linea 90/91 che usa tecnologie 'cloud ibride' connesse alla rete 5G per la guida assistita. Si tratta di un primo passo verso la guida autonoma. Il '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 maggio 2021) commenta Acircola ildella linea 90/91 che usa tecnologie 'cloud ibride' connesse alla rete 5G per la. Si tratta di unpasso verso laautonoma. Il '...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, prove su strada per il primo filobus a guida assistita #milano - FrancisiLavinia : RT @pietroscarner: Nel disegno, prime prove con Mary Shelley (e le acconciature dell'800). Nel link, l'ultima newsletter, dove troviamo uno… - SPAZIOJ1 : Ceferin minaccia Real, Barcellona, Juventus e Milan. Possibilità di due anni fuori dalle Coppe....un bluff e come t… - ilariami1 : @mgiovi_MaiSolo @FinaGB1 Ah quindi non erano le prove?! In ogni caso il concerto del Blue note è a Milano - ChiarapisSailor : @Chiara95603881 ma cmq devo dire che me lo aspettavo dp che tommy fa che nn era amica si Giu dp tt le prove testimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano prove Milano, prove su strada per il primo filobus a guida assistita Il 'Tech Bus' è il primo esemplare di un progetto di ricerca sulla mobilità che coinvolge il Politecnico di Milano, l'Atm (l'azienda locale dei trasporti) e il Comune. Il mezzo è dotato di sensori ...

A Milano prove su strada per primo filobus a guida assistita Del Jrl fanno parte anche la Fondazione Politecnico di Milano, la CCIAA di Milano, Brembo, Enel X, Pirelli, Solaris Bus & Coach, STMicroelectronics. In questa prima fase del progetto, l'obiettivo è ...

A Milano prove su strada per primo filobus a guida assistita Agenzia askanews Milano, prove su strada per il primo filobus a guida assistita A Milano circola il primo filobus della linea 90/91 che usa tecnologie "cloud ibride" connesse alla rete 5G per la guida assistita. Si tratta di un primo passo verso la guida autonoma. Il "Tech Bus" è ...

Snaitech cambia il volto dell’ippodromo San Siro di Milano Fabio Schiavolin, Ad di Snaitech, presenta il progetto di valorizzazione che cambierà il volto dell’ippodromo Snai San Siro di Milano con nuovi campi gara e prova, percorsi, piste ed impianti.

Il 'Tech Bus' è il primo esemplare di un progetto di ricerca sulla mobilità che coinvolge il Politecnico di, l'Atm (l'azienda locale dei trasporti) e il Comune. Il mezzo è dotato di sensori ...Del Jrl fanno parte anche la Fondazione Politecnico di, la CCIAA di, Brembo, Enel X, Pirelli, Solaris Bus & Coach, STMicroelectronics. In questa prima fase del progetto, l'obiettivo è ...A Milano circola il primo filobus della linea 90/91 che usa tecnologie "cloud ibride" connesse alla rete 5G per la guida assistita. Si tratta di un primo passo verso la guida autonoma. Il "Tech Bus" è ...Fabio Schiavolin, Ad di Snaitech, presenta il progetto di valorizzazione che cambierà il volto dell’ippodromo Snai San Siro di Milano con nuovi campi gara e prova, percorsi, piste ed impianti.