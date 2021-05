Milan, accordo totale col nuovo portiere (Di giovedì 6 maggio 2021) Dalla Francia si parla di un accordo raggiunto tra il Milan e Mike Maignan del Lille: sarà lui il sostituto in caso di addio di Donnarumma Dalla francese ‘RMC Sport’ filtra la notizia di un’intesa raggiunta tra il Milan e Mike Maignan per un quinquennale, subordinata però all’addio di Donnarumma. Sarebbe dunque l’estremo difensore del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 maggio 2021) Dalla Francia si parla di unraggiunto tra ile Mike Maignan del Lille: sarà lui il sostituto in caso di addio di Donnarumma Dalla francese ‘RMC Sport’ filtra la notizia di un’intesa raggiunta tra ile Mike Maignan per un quinquennale, subordinata però all’addio di Donnarumma. Sarebbe dunque l’estremo difensore del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : La #Uefa pronta a bandire #RealMadrid #Barcellona #Juventus e #Milan dalla #ChampionsLeague per due anni mentre alt… - forumJuventus : [ESPN] Uefa pronta a bandire dalle coppe europee per due anni Juve, Real, Barça e Milan. Gli altri club della Super… - tancredipalmeri : BOOM! Il Milan ha trovato un accordo per Maignan con il Lille, secondo RMC Sport. 15 milioni di €. L’arrivo sarà… - MMassy86 : @morelli_rinaldo Rinaldo è logico che non è acquistato, ma bloccato vuol dire che sono d'accordo in caso non si tro… - MMassy86 : @Gianni90427716 @86_longo Su questo posso essere d'accordo, se il top lo abbiamo in porta... a me la cosa che più m… -