Maria De Filippi anticipa la chiusura di Uomini e Donne: la data dell’ultima puntata (Di giovedì 6 maggio 2021) Uomini e Donne chiude a fine maggio per poi tornare in autunno Come ogni anno in questo periodo si fa un bilancio della stagione televisiva che sta per giungere a termine. Tante trasmissioni si fermeranno per la consueta pausa estiva per poi tornare regolarmente in onda a settembre. Tra questi c’è anche Uomini e Donne, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 6 maggio 2021)chiude a fine maggio per poi tornare in autunno Come ogni anno in questo periodo si fa un bilancio della stagione televisiva che sta per giungere a termine. Tante trasmissioni si fermeranno per la consueta pausa estiva per poi tornare regolarmente in onda a settembre. Tra questi c’è anche, L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

e17dc769c6b346e : La mia faccia quando ti accorgi che qualcuno ti ha bloccato... Probabilmente giudicando i retweet e i like... Potes… - infoitcultura : Uomini e Donne: Maria De Filippi sbotta in diretta. Ecco perchè - zazoomblog : “Qual è il problema?” Maria De Filippi perde le staffe: studio in fermento - #“Qual #problema?” #Maria #Filippi - zazoomblog : Uomini e Donne nella bufera Arrivano i carabinieri per un cavaliere over. Pubblico sconvolto. Maria de Filippi sott… - MondoTV241 : Maria De Filippi contro Armando Incarnato 'Parli male della redazione con Roberta' (VIDEO) #UominieDonne… -